Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe entwenden hochwertige Werkzeuge, Zeugen gesucht

Divitz-Spoldershagen (ots)

Bereits Anfang Juni erstatte ein 37-jähriger Deutscher aus Divitz-Spoldershagen Strafanzeige bei der Polizei, nachdem er einen Einbruchsdiebstahl in seinen Schuppen auf dem Gelände eines Gartens in der Dorfstraße Spoldershagen festgestellt hatte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom Sonntag (07. Juni 2026), 16:00 Uhr, bis zum Montag (08. Juni 2026), 10:00 Uhr, in seinen Schuppen ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge und Gartengeräte unter anderem der Marken Stihl, Makita, Einhell und Gardena. Weiterhin entwendeten sie diverses Angelmaterial, einen Außenbordmotor und ein Notstromaggregat sowie Solarpaneele. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Der muss mindestens mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Hat jemand ein auffälliges Fahrzeug gesehen oder eine entsprechende Beobachtung im Dorf gemacht?

Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, beispielsweise wenn ihnen diese im Internet zum Verkauf angeboten wurden oder entsprechende Anzeigen aufgefallen sind, werden gebeten, sich im Polizeirevier Barth unter 038231 6720, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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