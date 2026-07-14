Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nicht gezögert, sondern geholfen, Polizei dankt drei Ersthelfern nach medizinischem Notfall

Altefähr (ots)

Am gestrigen Montag, dem 13. Juli 2026, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 96 am Rastplatz Altefähr zu einem medizinischen Notfall. Ein Mann brach plötzlich zusammen und benötigte umgehend Hilfe.

Ein 42-Jähriger aus Potsdam erkannte die Notlage sofort und leistete gemeinsam mit einer 61-Jährigen sowie einem 63-Jährigen aus der Oberpfalz unverzüglich Erste Hilfe. Die drei Ersthelfer begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Anschließend übernahmen die Einsatzkräfte die weitere medizinische Versorgung.

Doch damit war die Hilfsbereitschaft des 42-Jährigen noch nicht beendet: Er brachte die Ehefrau des Betroffenen in das Krankenhaus, in welches ihr Mann gebracht wurde und nahm dafür einen erheblichen Umweg in Kauf, bevor er seine Heimreise fortsetzte.

Die Polizei möchte das vorbildliche Verhalten der drei Ersthelfer zum Anlass nehmen, sich ausdrücklich für ihr schnelles, besonnenes und engagiertes Handeln zu bedanken. Ihr Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, in einer Notsituation nicht wegzusehen, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Viele Menschen zögern aus Angst, etwas falsch zu machen. Dabei gilt: Wer hilft, handelt richtig. Im Ernstfall sollte umgehend der Notruf 112 gewählt werden. Die Mitarbeitenden der Integrierten Rettungsleitstelle unterstützen Ersthelferinnen und Ersthelfer telefonisch und geben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wichtige Anweisungen.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, in Notfällen nicht wegzusehen. Regelmäßig aufgefrischte Erste-Hilfe-Kenntnisse vermitteln Sicherheit und können im Ernstfall entscheidend sein.

Der Ausgang eines medizinischen Notfalls liegt häufig nicht in den Händen der Ersthelfer. Entscheidend ist, dass sie handeln. Jede sofort eingeleitete Hilfe verbessert die Chance auf eine erfolgreiche Versorgung. Wer hilft, übernimmt Verantwortung und gibt Betroffenen die bestmögliche Chance auf schnelle medizinische Hilfe.

Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

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