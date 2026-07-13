Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fast 28.000 Euro Schaden: Diebe entwenden E-Bikes

Insel Usedom (ots)

Am vergangenen Wochenende, 10. Juli 2026 bis 12. Juli 2026, wurden auf der Insel Usedom mehrere Diebstähle von E-Bikes angezeigt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten insgesamt neun der Zweiräder und verursachten somit einen Schaden von beinahe 28.000 Euro.

Bereits in der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden auf einem Campingplatz in Korswandt zwei angeschlossene E-Bikes der Marken "Falter" und "Flyer" gestohlen. Zudem entwendeten die Täter zwei weitere E-Bikes der Marken "Nahxus" und "Conway", welche auf dem Gelände eines Ahlbecker Hotels standen.

Auch in der Folgenacht wurden die Täter aktiv und entwendeten zwei Elektrofahrräder der Marken "Gazelle" und "Hercules" vom Ückeritzer Campingplatz. Zudem wurde in Karlshagen ein E-Bike der Marke "Carver" gestohlen, welches zuvor angeschlossen vor einem Wohnhaus in der Straße des Friedens stand.

Ein weiterer Diebstahl wurde der Heringsdorfer Polizei am Nachmittag des Sonntags gemeldet. Die unbekannten Täter stahlen am Zinnowitzer Strandaufgang 8 T zwei E-Bikes der Marke "Cube".

E-Bikes sind immer wieder ein Ziel von Diebstählen, daher rät die Polizei:

- Schließen Sie Ihr E-Bike immer mit einem hochwertigen Schloss an einem fest verankerten Gegenstand an - auch bei kurzen Erledigungen.

- Sichern Sie nach Möglichkeit den Rahmen sowie eines der Räder. Verwenden Sie bei hochwertigen E-Bikes idealerweise zwei unterschiedliche Schlösser.

- Nehmen Sie den Akku, das Display oder den Bordcomputer mit, wenn diese abnehmbar sind und Sie das Rad verlassen.

- Stellen Sie Ihr E-Bike an gut beleuchteten und belebten Orten ab, an welchen ein Diebstahl vermutlich auffallen würde.

- Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren.

- Ein unauffällig verbauter GPS-Tracker kann im Einzelfall helfen, ein gestohlenes E-Bike wiederzufinden.

Wenn es dennoch zum Diebstahl kommt:

- Wenden Sie sich an die Polizei.

- Halten Sie Rahmennummer, Marke, Modell, Farbe und möglichst aktuelle Fotos bereit. Dies hilft bei der Fahndung nach Ihrem Rad.

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