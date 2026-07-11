PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer stürzt in der Auffahrt zur BAB 20 und verletzt sich schwer

Neubrandenburg (ots)

Am 11.07.2026, gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Stralsund auf die BAB 20 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 59-jähriger deutscher Fahrer einer Harley-Davidson die B 96 in Richtung BAB 20. In der Linkskurve der Auffahrt zur BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin kam das Motorrad aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte verbrachten den Zweiradfahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 20:22

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 108 zw. Moltzow und Ziddorf

    Waren (LK MSE) (ots) - Am 11.07.2026, gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B 108, zwischen Moltzow und Ziddorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein PKW VW Golf am Ausgangspunkt einer dort befindlichen, steilen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinter dem Kurvenausgang befand sich eine Schutzplanke, hinter welcher dann das Fahrzeug geriet und ca. 80 Meter fuhr. Der Fahrer ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 19:12

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 105

    Barth (LK VR) (ots) - Am Samstag, dem 11.07.26 gegen 16:15 Uhr kam ein BMW auf der B 105 Höhe Kummerow in Fahrtrichtung Stralsund, offenbar aus Unachtsamkeit, über die Gegenspur von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Die aus der Region stammenden deutschen Insassen, ein 36-jähriger Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin und ein 5 Wochen altes Baby wurden bei dem Unfall verletzt (keine schweren Verletzungen) und ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 14:54

    POL-NB: Zwei leichtverletzte Personen nach Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

    Bergen (LK VR) (ots) - Am 11.07.2026 kam es gegen 08:00 Uhr in einem Wohnblock im Wilhelm-Pieck-Ring in Bergen auf Rügen zu einem Kellerbrand. Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung im Hausflur mussten zahlreiche Bewohner, u.a. mit einer Drehleiter, aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren