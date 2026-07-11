Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer stürzt in der Auffahrt zur BAB 20 und verletzt sich schwer

Neubrandenburg (ots)

Am 11.07.2026, gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Stralsund auf die BAB 20 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 59-jähriger deutscher Fahrer einer Harley-Davidson die B 96 in Richtung BAB 20. In der Linkskurve der Auffahrt zur BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin kam das Motorrad aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte verbrachten den Zweiradfahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

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