Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 108 zw. Moltzow und Ziddorf

Waren (LK MSE) (ots)

Am 11.07.2026, gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B 108, zwischen Moltzow und Ziddorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein PKW VW Golf am Ausgangspunkt einer dort befindlichen, steilen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinter dem Kurvenausgang befand sich eine Schutzplanke, hinter welcher dann das Fahrzeug geriet und ca. 80 Meter fuhr. Der Fahrer versuchte dann nach links gegenzulenken, kollidierte dann mit der Schutzplanke und kam anschließend im Graben zum Stehen. Der 27 Jahre alte, deutsche Fahrzeugführer konnte an der Unfallstelle unverletzt angetroffen werden. Nachdem ihm durch die Beamten aus seinem Fahrzeug geholfen wurde, wurde der Fahrer an eine RTW-Besatzung übergeben werden. Bei dem Unfallverursachers wurde ein Atemalkoholwert von 0,48 Promille festgestellt. Zudem wies der Fahrer diverse weitere körperliche und geistige Ausfallerscheinungen auf, welche den Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln begründeten. Außerdem wurden Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden. Das vor Ort befindliche Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die B 108 im Bereich der Unfallstelle für ca. 15 Minuten vollgesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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