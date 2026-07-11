Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 105

Barth (LK VR) (ots)

Am Samstag, dem 11.07.26 gegen 16:15 Uhr kam ein BMW auf der B 105 Höhe Kummerow in Fahrtrichtung Stralsund, offenbar aus Unachtsamkeit, über die Gegenspur von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Die aus der Region stammenden deutschen Insassen, ein 36-jähriger Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin und ein 5 Wochen altes Baby wurden bei dem Unfall verletzt (keine schweren Verletzungen) und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Unter anderem für die Zwecke der Bergung des PKW musste die Fahrbahn teils halbseitig gesperrt werden.

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