PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 105

Barth (LK VR) (ots)

Am Samstag, dem 11.07.26 gegen 16:15 Uhr kam ein BMW auf der B 105 Höhe Kummerow in Fahrtrichtung Stralsund, offenbar aus Unachtsamkeit, über die Gegenspur von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Die aus der Region stammenden deutschen Insassen, ein 36-jähriger Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin und ein 5 Wochen altes Baby wurden bei dem Unfall verletzt (keine schweren Verletzungen) und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Unter anderem für die Zwecke der Bergung des PKW musste die Fahrbahn teils halbseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 14:54

    POL-NB: Zwei leichtverletzte Personen nach Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

    Bergen (LK VR) (ots) - Am 11.07.2026 kam es gegen 08:00 Uhr in einem Wohnblock im Wilhelm-Pieck-Ring in Bergen auf Rügen zu einem Kellerbrand. Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung im Hausflur mussten zahlreiche Bewohner, u.a. mit einer Drehleiter, aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 11:55

    POL-NB: Polizeieinsatz wegen Gasautritts am LKW

    Neubrandenburg (LK MSE) (ots) - Am Morgen des 11.07.2026, gegen 08:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße in Neubrandenburg zu einem Gasleck an einem LKW. Der Fahrer eines mit Trockenware beladenen Scania-LKW bemerkte während der Fahrt über den Parkplatz weißen Rauch, welcher unter seinem Fahrzeug hervortrat. Eine Mitarbeiterin des Marktes verständigte daraufhin die Polizei. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren