Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leichtverletzte Personen nach Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bergen (LK VR) (ots)

Am 11.07.2026 kam es gegen 08:00 Uhr in einem Wohnblock im Wilhelm-Pieck-Ring in Bergen auf Rügen zu einem Kellerbrand. Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung im Hausflur mussten zahlreiche Bewohner, u.a. mit einer Drehleiter, aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich ins Krankenhaus Bergen verbracht. Der Hausaufgang wurde durch die Rauch- und Rußbildung so in Mitleidenschaft gezogen, dass er vorläufig unbewohnbar ist. Sämtliche Mieter wurden in Ersatzwohnungen untergebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 EUR. Die Feuerwehren Bergen, Putbus, Patzig und Sehlen waren mit 65 Kameraden im Einsatz. Eine mögliche Brandstiftung konnte durch den eingesetzten Brandursachenermittler entkräftet werden, dieser kam zu dem Schluss, dass der Brand vom Akku eines im Keller abgestellten Pedelecs (E-Bike) ausging.

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