Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter brechen bei Tennisverein ein - Zeugen gesucht

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Barth (ots)

Bereits am Freitag, dem 03. Juli 2026, wurde die Polizei zum Tennisplatz nach Barth in die Louis-Fürnberg-Straße gerufen. Hier soll es zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom Donnerstag (02. Juli 2026), 21:00 Uhr, bis zum Freitag (03. Juli 2026), 15:00 Uhr, beim Tennisverein in Barth ein und entwendeten diverses Tennisequipment. Hierzu gehören drei Tennisschläger für Erwachsene und fünf Tennisschläger für Kinder und etwa 100 Tennisbälle. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 600,00 und ein Sachschaden von 100,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib der gestohlenen Dinge (siehe Foto mit vergleichbaren Schlägern) machen kann, werden gebeten, sich im Polizeirevier Barth unter 038231 6720, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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