Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall nach riskantem Wendemanöver

Ziethen (ots)

Am gestrigen Dienstag (07. Juli 2026) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 36-jähriger deutscher Volkswagen-Fahrer aus der Region die Bundesstraße 109 von der Redoute Anklam kommend in Fahrtrichtung Ziethen. Ein 79-jähriger deutscher Hyundai-Fahrer aus Sachsen befuhr den Einfädelungsstreifen von der Bundesstraße 110 aus kommend in Fahrtrichtung Ziethen.

Aufgrund der irrtümlichen Fahrtrichtung (angestrebt war offenbar Fahrtrichtung Insel Usedom) beabsichtigte der 79-Jährige im weiteren Verlauf, vom Einfädelungsstreifen aus über die beiden zwei Hauptfahrstreifen einen Wendevorgang von 180 Grad in dem nicht für solch ein Fahrmanöver vorgesehenen Verkehrsbereich durchzuführen.

Dabei missachtete er den etwa auf gleicher Höhe befindlichen vorfahrtsberechtigten Volkswagen-Fahrer, welcher sich in dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ziethen befand. Folglich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 79-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebacht.

Beide PKW waren aufgrund der entstandenen Sachschäden von etwa 40.000 Euro nicht mehr fahrbereit und mussten im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme durch die angeforderten Abschleppdienste geborgen werden.

Die Fahrbahn war für 90 Minuten erst voll- und dann halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell