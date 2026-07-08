Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall in Greifswald

Greifswald (ots)

Am gestrigen Dienstag (07. Juli 2026) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Greifswalder Hansering.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 82-jähriger deutscher BMW-Fahrer den Hansering aus Richtung der Europakreuzung kommend in Fahrtrichtung Stralsunder Straße.

Auf Höhe der dort befindlichen Querungshilfe befuhr ein 11-jähriges deutsches Mädchen mit ihrem Fahrrad die Querungshilfe, hielt offenbar nicht an der Querungshilfe an, sondern setzte die Fahrt unmittelbar auf die Fahrbahn fort und fuhr vor das herannahende Auto.

Der 82-Jährige leitete unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Kind jedoch nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Das Mädchen verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden am Auto sowie am Fahrrad in Höhe von etwa 3.200 Euro. Der Hansering war für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt.

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