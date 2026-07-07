Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrollen der Polizei rund um Reiseverkehr und Ablenkung am Steuer: Ergebnisse der Auftaktkontrollen im Juli

Neubrandenburg/Rostock (ots)

Sommerzeit ist Reisezeit und in Mecklenburg-Vorpommern stehen die Ferien in dieser Woche unmittelbar bevor. Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in diesem Monat bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf die Themen Reiseverkehr und Ablenkung am Steuer zu legen. Denn jeder Unfall ist einer zu viel auf dem Weg zur Vision Zero, also null Verkehrstote.

Bei der Auftaktkontrolle am vergangenen Dienstag (06.07.2026) wurden insgesamt landesweit über 3.700 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten die Beamten knapp 70 Verstöße bezüglich der Ablenkung am Steuer feststellen. Zudem konnten acht Mal Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sowie knapp 30 Verstöße wegen missachteter Vorfahrt und fehlerhaften Überholvorgängen festgestellt werden.

Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen fast 600 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit festgestellt.

Grundsätzlich lässt sich seitens der Polizei feststellen, dass eine Mehrheit der kontrollierten Urlauberinnen und Urlauber den polizeilichen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen positiv gegenüber eigestellt waren.

In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden den gesamten Monat weiterhin im Monat Juli verstärkt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt.

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