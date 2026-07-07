Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 12-Jährigen und einer 14-Jährigen aus Stralsund
Stralsund (ots)
Die seit gestern vermissten 12- und 14-jährigen Mädchen konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen wurden daher eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
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