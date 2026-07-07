POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 12-Jährigen und einer 14-Jährigen aus Stralsund

A20 bei Völschow (ots) - Wie bereits heute Vormittag in einer Pressemitteilung berichtet, hat es auf der A20 gegen 09.10 Uhr einen Unfall zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam in Fahrtrichtung Berlin gegeben, der zur Sperrung der Autobahn und einer Ableitung des Verkehrs ab der Ausfahrt Jarmen führte. Die Autobahn ist seit Kurzem wieder frei, nach dem der Einsatz von Polizei, Rettung und Abschleppunternehmen ...

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