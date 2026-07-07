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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 12-Jährigen und einer 14-Jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die Polizei sucht nach einer 12-Jährigen und einer 14-Jährigen aus Stralsund, welche unbekannten Aufenthalts sind und als vermisst gelten. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/2s3j6npa

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Minderjährigen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach den Vermissten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Mädchen machen? Hinweise nehmen die Polizei Stralsund unter der 03831-28900 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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