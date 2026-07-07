Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aktuell Unfälle mit Verletzten und Verkehrsbehinderungen

A20 bei Völschow / Malchin (ots)

Auf der Autobahn 20 kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stettin im Bereich Völschow. Dort sind nach einem Unfall mit mehreren Verletzten Polizei und Rettungsdienste im Einsatz Der Verkehr wird nun ab Anschlussstelle Jarmen von der A20 abgeleitet.

Ebenfalls einen Unfall hat es gegen 09.15 Uhr in Malchin in der Ortslage Pisede gegeben. Nach aktuellem Stand soll dort mindestens eine Person leichtverletzt sein. Auch hier kommt es im Bereich des Unfallorts auf Höhe der abknickenden Vorfahrtsstraße zu Beeinträchtigungen aufgrund des laufenden Polizei- und Rettungseinsatzes.

Nähere Details zu Beteiligten und möglichen Unfallursachen sind aufgrund des aktuellen Einsatzgeschehens noch nicht bekannt.

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