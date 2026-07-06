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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 06.07.2026, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein 
Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte die 41-jährige deutsche 
Fahrzeugführerin eines PKW Skoda von der Großen Parower Straße auf 
den Knieperdamm abzubiegen. Aufgrund von Wartungsarbeiten waren die 
Lichtzeichenanlagen an dieser Einmündung nicht in Betrieb. Die 
41-Jährige bemerkte aus bislang ungeklärter Ursache den Linienbus 
nicht, welcher den Knieperdamm in Richtung Prohn befuhr. Es kam zum 
Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des 
Polizeihauptreviers Stralsund Alkoholgeruch in der Atemluft des 
Skoda-Fahrerin fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 
0,89 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme 
durchgeführt und der Führerschein der 41-Jährigen wurde 
sichergestellt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Knieperdamm für ca. 60 
Minuten voll gesperrt werden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht 
mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000Euro. Personen 
wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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