Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 06.07.2026, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte die 41-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda von der Großen Parower Straße auf den Knieperdamm abzubiegen. Aufgrund von Wartungsarbeiten waren die Lichtzeichenanlagen an dieser Einmündung nicht in Betrieb. Die 41-Jährige bemerkte aus bislang ungeklärter Ursache den Linienbus nicht, welcher den Knieperdamm in Richtung Prohn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund Alkoholgeruch in der Atemluft des Skoda-Fahrerin fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,89 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein der 41-Jährigen wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Knieperdamm für ca. 60 Minuten voll gesperrt werden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000Euro. Personen wurden nicht verletzt.

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