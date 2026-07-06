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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Gartenlauben in Malchow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 06.07.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in einer Gartenanlage in 
Malchow zum Brand einer Gartenlaube. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
beabsichtigte der 45-jährige Laubenbesitzer auf dem in der Laube 
befindlichen Elektroherd Wasser zu erwärmen. Aufgrund eines 
technischen Defektes geriet der Herd plötzlich in Brand. 
Löschversuche des Laubenbesitzers blieben aufgrund der sich rasch 
ausbreitenden Flammen erfolglos. Der 45-Jährige konnte unverletzt die
Laube verlassen. Zur Brandbekämpfung kamen 76 Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow, Silz, Nossentiner Hütte, 
Fünfseen / Adamshoffnung, Alt Schwerin und Göhren-Lebbin zum Einsatz.
Sie begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, konnten jedoch nicht 
verhindern, dass die Flammen auf drei weitere Lauben übergriffen. 
Durch das Feuer wurden zwei Lauben vollständig zerstört und zwei 
weitere nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf 
ca. 60.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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