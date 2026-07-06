Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Gartenlauben in Malchow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 06.07.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in einer Gartenanlage in Malchow zum Brand einer Gartenlaube. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte der 45-jährige Laubenbesitzer auf dem in der Laube befindlichen Elektroherd Wasser zu erwärmen. Aufgrund eines technischen Defektes geriet der Herd plötzlich in Brand. Löschversuche des Laubenbesitzers blieben aufgrund der sich rasch ausbreitenden Flammen erfolglos. Der 45-Jährige konnte unverletzt die Laube verlassen. Zur Brandbekämpfung kamen 76 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow, Silz, Nossentiner Hütte, Fünfseen / Adamshoffnung, Alt Schwerin und Göhren-Lebbin zum Einsatz. Sie begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auf drei weitere Lauben übergriffen. Durch das Feuer wurden zwei Lauben vollständig zerstört und zwei weitere nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

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