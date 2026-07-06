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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eigentümer von Surfsegel gesucht

B96/Brandshagen (ots)

Am heutigen Montag, dem 6. Juli 2026, wurde gegen 12:45 Uhr auf der Bundesstraße 96 in Höhe der Anschlussstelle Brandshagen eine Tasche mit einem Surfsegel aufgefunden. Die Tasche wurde durch Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen geborgen und sichergestellt.

Bislang konnte der Eigentümer des Surfsegels nicht ermittelt werden.

Wer das Surfsegel vermisst, wird gebeten, sich unter Angabe des Typs sowie besonderer Merkmale der Tasche beim Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 03832 65 712, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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