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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand in einem Mehrfamilienhaus: Polizei sucht vier Kinder

Stralsund (ots)

Bereits am Freitag, dem 03. Juli 2026, wurde der Polizei gegen 16:25 Uhr ein brennender Pappkarton in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Helmut-Graf-von-Moltke-Straße in Stralsund gemeldet. Eine Hinweisgeberin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich zur Tatzeit vier Kinder im Bereich des Mehrfamilienhauses aufgehalten haben sollen. Diese sollen angegeben haben, eine bislang unbekannte Person in der Nähe des Kellerausgangs gesehen zu haben. Da die Identität der Kinder bislang nicht bekannt ist, bittet die Polizei diese oder deren Erziehungsberechtigte, sich bei der Polizei zu melden. Die Angaben der Kinder könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 289 00, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen..

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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