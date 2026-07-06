Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger Jugendlicher aus Stralsund
Stralsund (ots)
Die am 9. Juni 2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen wird hiermit zurückgenommen.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Ein Vermisstenstatus liegt nicht mehr vor. Die Fahndung wird daher eingestellt.
Die Polizei bittet darum, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
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