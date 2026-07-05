Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein verletztes Kind bei einem Unfall mit einem Quad

Waren (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026 ereignete sich gegen 20:30 Uhr zwischen den Ortschaften Rügeband und Groß Gievitz ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 59-jährige Fahrer eines Pkw Landrover befuhr die Kreisstraße von Groß Gievitz in Richtung Rügeband. Ein 54-jähriger Fahrer eines Quads, mit einem 11-jähriger Sozius befand sich direkt dahinter. Aufgrund eines Wildwechsels leitete der Fahrer des Pkw eine Gefahrenbremsung ein. Das bemerkte der Quadfahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf den PKW auf. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen.

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