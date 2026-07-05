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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein verletztes Kind bei einem Unfall mit einem Quad

Waren (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026 ereignete sich gegen 20:30 Uhr zwischen 
den Ortschaften Rügeband und Groß Gievitz ein Verkehrsunfall mit 
Personen- und Sachschaden. 
Der 59-jährige Fahrer eines Pkw Landrover befuhr die Kreisstraße von 
Groß Gievitz in Richtung Rügeband. Ein 54-jähriger Fahrer eines 
Quads, mit einem 11-jähriger Sozius befand sich direkt dahinter. 
Aufgrund eines Wildwechsels leitete der Fahrer des Pkw eine 
Gefahrenbremsung ein. Das bemerkte der Quadfahrer nicht rechtzeitig 
und fuhr auf den PKW auf. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht 
verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus 
gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter 
Sachschaden von 10.000 Euro. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und 
wurde in eigener Zuständigkeit geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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