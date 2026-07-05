Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Senior von falschem Microsoft Mitarbeiter um 25.000 Euro betrogen

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 04.07.2026 gegen 14:00 Uhr ist ein 74-jähriger Koserower Opfer eines Betruges geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Computerbildschirm des Geschädigten plötzlich blau und er hatte keinen Zugriff mehr auf den PC. Kurze Zeit später erschien auf dem Bildschirm eine Telefonnummer eines angeblichen Microsoft- Mitarbeiters. Der Geschädigte rief diese Nummer an und der falsche Microsoft- Mitarbeiter versprach schnell Abhilfe zu leisten. In diesem Zusammenhang gestattete der Geschädigte dem bisher unbekannten Täter per Fernzugriff auf dessen PC zuzugreifen. Der Täter veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen, in dessen Folge beim Geschädigten ein finanzieller Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro eingetreten ist.

Ihre Polizei rät:

- Beenden Sie unerwartete Anrufe angeblicher Microsoft- Mitarbeiter sofort. - Gewähren Sie unbekannten Personen niemals Fernzugriff auf Ihren Computer. - Installieren Sie keine Programme auf Aufforderung unbekannter Anrufer. - Geben Sie keine Passwörter, PINs, TANs, Bank- oder Kreditkartendaten weiter. - Überweisen Sie kein Geld und kaufen Sie keine Gutscheinkarten oder Guthabencodes auf Anweisung eines angeblichen Support- Mitarbeiters. - Erscheint eine verdächtige Warnmeldung auf dem Bildschirm, wählen Sie nicht die dort angegebene Telefonnummer. - Informieren Sie bei einem Betrugsversuch die Polizei. - Wurde bereits ein Zugriff auf den Computer ermöglicht oder wurden Zahlungsdaten weitergegeben, kontaktieren Sie zusätzlich unverzüglich Ihre Bank und ändern Sie betroffene Passwörter über ein sicheres Gerät.

Wichtig: Seriöse Mitarbeiter von Microsoft fordern Sie nicht auf anzurufen, um angebliche Computerprobleme durch Fernzugriff zu beheben. Seien Sie misstrauisch und sprechen Sie auch mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmasche.

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