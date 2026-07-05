Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter PKW- Fahrer verursacht Unfall

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 05.07.2026 gegen 03:00 Uhr kam es in der Straße der Jugend in Malchow zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 30-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Benz aus Rostock kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Laterne und durchbrach zwei Grundstückszäune, bevor er zum Stehen kam. Anschließend flohen er und sein Beifahrer vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten kamen der Fahrer und Beifahrer zum Unfallort zurück. Hier konnte bei dem PKW-Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,01 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme, die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sind die Folge. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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