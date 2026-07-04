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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

B69 Rambin (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026 kam es um 10:30 Uhr zu einem schweren 
Verkehrsunfall. Die 33-jährige Fahrerin eines Transporters befuhr die
B96 in Fahrtrichtung Bergen. Im Gegenverkehr befand sich eine 
61-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw, welche auf Höhe der Ortschaft 
Rambin einen weiteren Verkehrsteilnehmer auf der Überholspur 
passierte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin des 
Transporters zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und 
anschließend in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem 
Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Beifahrer des Pkw
an der Unfallstelle verstarb. Insgesamt wurden die Fahrerinnen, sowie
die jeweiligen Mitfahrenden schwerverletzt in die umliegenden 
Krankenhäuser verbracht. Es handelt sich um fünf schwerverletzte 
Personen im Alter von 5 bis 32 Jahren. 
Die B96 wurde an der Unfallstelle für fünf Stunden voll gesperrt. Zur
Bergung der Personen befanden sich die umliegenden Freiwilligen 
Feuerwehren, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrzeuge
waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geborgen.
Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger der 
DEKRA am Unfallort zum Einsatz gebracht.
Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.
Alle Unfallbeteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung in 
Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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