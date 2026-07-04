Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kradfahreren

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 04.07.2026 kam es gegen 10:40 Uhr auf der K20 zwischen Prützmannshagen und Neuendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und vier Krädern. Die 24jährige Fahrerin des VW setzte zum Überholen eines Fahrradfahrers an und fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn. Der erste entgegenkommende 66jährige Kradfahrer konnte dem Pkw ausweichen und stürzte nicht. Die drei männlichen nachfolgenden 70, 71 und ein 72jähriger Kradfahrer führten eine Gefahrenbremsung durch und stürzten nacheinander. Zwei der drei gestürzten Kradfahrer verletzten sich dabei leicht. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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