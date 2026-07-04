Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Malchow

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 04.07.2026, gegen 07:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle MSE ein Brand in einem Schuppen in der Mühlenstraße in Malchow gemeldet. Es kam im Bereich des Dachüberstandes am Schuppen zu einem Brand, der ein Loch von ca. 50cm Durchmesser bis ins Innere des Holzdaches verursachte. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht und weiterer Schaden sowie eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 10.000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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