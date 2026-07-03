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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfll unter dem Einfluß von Alkohol

Basepohl (ots)

Am 03.07.2026 gegen 18:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Malchin ein 
Verkehrsunfall mit einem möglichen Personenschaden mitgeteilt. Der 
52-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel befuhr zum Unfallzeitpunkt 
die B 194 aus Richtung Demmin kommend in Richtung Stavenhagen. Kurz 
vor der Ortschaft Basepohl kam er aus zunächst ungeklärter Ursache in
einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit 
einer dort befindlichen Schutzplanke. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer
hörte einen lauten Knall, kam auf die Unfallstelle zu und 
verständigte die Polizei. Der verunfallte Pkw stand zu diesem 
Zeitpunkt quer auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte 
eigenständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde leicht verletzt und vor
Ort von Rettungskräften behandelt. Eine freiwillig durchgeführte 
Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine 
Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 
Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug und an der 
Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000,00 
EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. 
Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine 
Stunde gesperrt werden.Gegen den Fahrzeugführer wurde ein 
Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs 
eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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