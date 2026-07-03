Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfll unter dem Einfluß von Alkohol

Basepohl (ots)

Am 03.07.2026 gegen 18:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Malchin ein Verkehrsunfall mit einem möglichen Personenschaden mitgeteilt. Der 52-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Opel befuhr zum Unfallzeitpunkt die B 194 aus Richtung Demmin kommend in Richtung Stavenhagen. Kurz vor der Ortschaft Basepohl kam er aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Schutzplanke. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hörte einen lauten Knall, kam auf die Unfallstelle zu und verständigte die Polizei. Der verunfallte Pkw stand zu diesem Zeitpunkt quer auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000,00 EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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