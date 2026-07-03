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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher gestellt

Sasssnitz (LK VR) (ots)

Am 03.07.2026 kam es gegen 12:00 Uhr in Sassnitz zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein 26-jähriger ungarische Täter Zutritt über ein gekipptes Fenster im Hinterhof und Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Er gelangte in die Wohnung einer 47-jährigen deutschen Geschädigten. Der Täter durchwühlte die Schränke in der Wohnung. Dabei machte er offensichtlich Geräusche, durch die die Geschädigte, welche sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, auf ihn aufmerksam wurde. Die Geschädigte konnte den Täter dann im Flur stellen und ihn ansprechen. Der Täter leistete dabei keinen Widerstand. Daraufhin flüchtete der Täter aus der Wohnung. Zusätzlich zur Nahbereichsfahndung eingesetzte Kräfte der Bundespolizeiinspektion Stralsund konnten den Täter im Nahbereich feststellen und vorläufig festnehmen. Dabei kam es zum Einsatz von Reizstoff, da der Täter erneut flüchten wollte. Bei der Maßnahme verletzte sich ein Kollege der Bundespolizei leicht, war aber weiterhin dienstfähig. Der Täter musste aufgrund des Reizstoffeinsatzes ins nächstgelegene Krankenhaus nach Bergen zur weiteren Behandlung gebracht werden. Für die Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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