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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 03.07.2026 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 74-jährige Frau (deutsche Staatsangehörige) auf der B109 und bog bei Hanshagen auf die K20 in Richtung Kemnitz ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Mercedes-Benz-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschlepper geborgen werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Kreisstraße 20.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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