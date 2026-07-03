Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 03.07.2026 gegen 14:30 Uhr fuhr eine 74-jährige Frau (deutsche Staatsangehörige) auf der B109 und bog bei Hanshagen auf die K20 in Richtung Kemnitz ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Mercedes-Benz-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschlepper geborgen werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Kreisstraße 20.

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