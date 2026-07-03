Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin fährt in Straßengraben

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 03.07.2026, gegen 13:15 Uhr befuhr die 74-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagen Nissan die B105 aus Richtung Greifswald kommend in Fahrtrichtung Stralsund. Auf Höhe der Einmündung zur Ortslage Brennerhof kam diese aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Die Fahrzeugführerin blieb augenscheinlich unverletzt. Dennoch wurde sie durch den Rettungsdienst für eine Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Nissan sowie dem Straßengraben wurden keine Beschädigungen festgestellt. Neben den Polizeibeamten des Polizeireviers Grimmen waren ein Rettungswagen sowie mehrere Kameraden der örtlich zuständigen freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der Nissan wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Auf der B105 kam es für etwa 45 Minuten zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell