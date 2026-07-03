Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Am selben Tag in Berlin gestohlen - GDE stellt Pkw auf der A20 sicher

BAB 20 (ots)

Einen Fahndungserfolg erzielte am gestrigen Abend eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald, Teileinheit Süd (GDE VG TE Süd), auf der Bundesautobahn 20.

Am 02.07.2026 gegen 20:00 Uhr stellten die Beamten an der Anschlussstelle Strasburg in Fahrtrichtung Kreuz Uckermark einen weißen Mercedes-Benz fest, der auf dem Seitenstreifen abgestellt war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am selben Tag in Berlin als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Die Beamten stellten den Pkw sowie die zugehörigen Zulassungsbescheinigungen umgehend sicher.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen übernahm das Polizeirevier Friedland.

Der Fahrzeugführer, ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei.

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