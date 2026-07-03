Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Granitskulptur aus Außengalerie in Wreechen entwendet

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Wreechen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (2. Juli 2026) wurde im Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen der Diebstahl eines Kunstgegenstandes gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 1. Juli 2026, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 2. Juli 2026, 10:00 Uhr, Zutritt zu einer Außengalerie in der Kastanienallee in Wreechen und entwendeten eine Granitskulptur.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine polierte Granitskulptur ohne Titel. Die Skulptur ist 56 Zentimeter hoch sowie 22 Zentimeter breit und tief. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Ein Foto der entwendeten Skulptur ist der Pressemitteilung beigefügt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kastanienallee in Wreechen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Skulptur geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 8100, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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