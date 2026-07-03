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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gleich drei Spiegelkollisionen an einem Tag: Polizei mahnt zur Vorsicht auf der L263

Groß Polzin (ots)

Zu gleich drei Verkehrsunfällen mit ähnlichem Hergang kam es am Donnerstag (2. Juli 2026) auf der L263 bei Groß Polzin. In allen drei Fällen kollidierten die Außenspiegel von Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die Polizei nimmt diese Häufung zum Anlass, um auf die besonderen Gefahren auf engen Alleenstraßen ohne Mittelmarkierung hinzuweisen.

Die Unfälle im Überblick:

   - 08:30 Uhr: Auf der L 263 stießen der Pkw VW eines 67-jährigen 
     Deutschen und der Mercedes-Benz-Transporter eines 58-jährigen 
     Polen mit den Außenspiegeln zusammen. Es entstand ein 
     Sachschaden von rund 400 Euro.
   - 09:30 Uhr: Nur eine Stunde später kam es auf demselben 
     Streckenabschnitt erneut zu einer Berührung der Außenspiegel 
     zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr. Hier blieb es glücklicherweise
     bei einem reinen Schrecken - ein Sachschaden entstand nicht.
   - 14:00 Uhr: Am Nachmittag ereignete sich der dritte Vorfall. Ein 
     61-jähriger Deutscher war mit seinem Wohnmobil aus Richtung 
     Ziethen in Richtung Groß Polzin unterwegs. Ihm entgegen kam ein 
     62-jähriger Deutscher mit einem VW-Transporter. Auf Höhe der 
     Ortslage Menzlin touchierten sich die Spiegel der beiden 
     Fahrzeuge. Der Sachschaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde bei allen drei Unfällen niemand verletzt.

Wichtige Verhaltenshinweise der Polizei

Strecken wie die L 263 sind landschaftlich schön, bergen durch den dichten Baumbestand und die fehlende Mittellinie jedoch ein erhöhtes Unfallrisiko - besonders bei der Begegnung von breiteren Fahrzeugen wie Transportern oder Wohnmobilen. Die Polizei rät daher dringend:

   - Geschwindigkeit anpassen und bremsbereit sein: Auf engen Straßen
     gilt das Prinzip des Fahrens auf halbe Sicht.
   - Vorausschauend fahren: Beobachten Sie den Gegenverkehr 
     frühzeitig. Wenn Ihnen ein breiteres Fahrzeug (Lkw, Bus, 
     Transporter oder Wohnmobil) entgegenkommt, reduzieren Sie 
     rechtzeitig das Tempo.
   - Die Bankette nutzen, aber mit Vorsicht: Wenn nötig, weichen Sie 
     leicht auf den Grünstreifen (Bankette) aus, um Abstand zu 
     gewinnen. Aber Achtung: Das Abkommen von der Fahrbahn in den 
     unbefestigten Seitenstreifen birgt bei zu hoher Geschwindigkeit 
     die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Daher:
     Erst das Tempo deutlich verringern, dann ausweichen!
   - Im Zweifel anhalten: Wenn es extrem eng wird, gilt: 
     Geschwindigkeit bis zum Stillstand verringern und den 
     Gegenverkehr passieren lassen.

Sorgen Sie für gegenseitige Rücksichtnahme, damit Sie sicher an Ihr Ziel kommen!

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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