Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gleich drei Spiegelkollisionen an einem Tag: Polizei mahnt zur Vorsicht auf der L263

Groß Polzin (ots)

Zu gleich drei Verkehrsunfällen mit ähnlichem Hergang kam es am Donnerstag (2. Juli 2026) auf der L263 bei Groß Polzin. In allen drei Fällen kollidierten die Außenspiegel von Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die Polizei nimmt diese Häufung zum Anlass, um auf die besonderen Gefahren auf engen Alleenstraßen ohne Mittelmarkierung hinzuweisen.

Die Unfälle im Überblick:

- 08:30 Uhr: Auf der L 263 stießen der Pkw VW eines 67-jährigen Deutschen und der Mercedes-Benz-Transporter eines 58-jährigen Polen mit den Außenspiegeln zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. - 09:30 Uhr: Nur eine Stunde später kam es auf demselben Streckenabschnitt erneut zu einer Berührung der Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr. Hier blieb es glücklicherweise bei einem reinen Schrecken - ein Sachschaden entstand nicht. - 14:00 Uhr: Am Nachmittag ereignete sich der dritte Vorfall. Ein 61-jähriger Deutscher war mit seinem Wohnmobil aus Richtung Ziethen in Richtung Groß Polzin unterwegs. Ihm entgegen kam ein 62-jähriger Deutscher mit einem VW-Transporter. Auf Höhe der Ortslage Menzlin touchierten sich die Spiegel der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde bei allen drei Unfällen niemand verletzt.

Wichtige Verhaltenshinweise der Polizei

Strecken wie die L 263 sind landschaftlich schön, bergen durch den dichten Baumbestand und die fehlende Mittellinie jedoch ein erhöhtes Unfallrisiko - besonders bei der Begegnung von breiteren Fahrzeugen wie Transportern oder Wohnmobilen. Die Polizei rät daher dringend:

- Geschwindigkeit anpassen und bremsbereit sein: Auf engen Straßen gilt das Prinzip des Fahrens auf halbe Sicht.

- Vorausschauend fahren: Beobachten Sie den Gegenverkehr frühzeitig. Wenn Ihnen ein breiteres Fahrzeug (Lkw, Bus, Transporter oder Wohnmobil) entgegenkommt, reduzieren Sie rechtzeitig das Tempo.

- Die Bankette nutzen, aber mit Vorsicht: Wenn nötig, weichen Sie leicht auf den Grünstreifen (Bankette) aus, um Abstand zu gewinnen. Aber Achtung: Das Abkommen von der Fahrbahn in den unbefestigten Seitenstreifen birgt bei zu hoher Geschwindigkeit die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Daher: Erst das Tempo deutlich verringern, dann ausweichen!

- Im Zweifel anhalten: Wenn es extrem eng wird, gilt: Geschwindigkeit bis zum Stillstand verringern und den Gegenverkehr passieren lassen.

Sorgen Sie für gegenseitige Rücksichtnahme, damit Sie sicher an Ihr Ziel kommen!

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