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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Grasfläche in Strasburg - Zeugen gesucht

Strasburg (ots)

Nach dem Brand einer Grasfläche am späten Mittwochnachmittag (01.07.2026) gegen 17:00 Uhr in Strasburg im Kutscherweg Höhe Prinzengraben sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Feuer betraf eine Fläche von ca. 1x20 Meter und beschädigte zudem einen angrenzenden Wallnussbaum leicht. Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Strasburg, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Polizeibeamten gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet.

Im Zuge der ersten Befragungen vor Ort wurde bekannt, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein Fahrradfahrer im unmittelbaren Umfeld des Brandausbruchs aufgehalten haben soll.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

   - Wer hat am Mittwoch, den 01. Juli 2026 gegen 17:00 Uhr im 
     Bereich Kutscherweg/ Prinzengraben ungewöhnliche Beobachtungen 
     gemacht?
   - Wer kann Hinweise zu dem besagten Radfahrer geben?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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