Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Überladener Transporter am Pommerndreieck festgestellt

Grimmen (ots)

Am Mittwoch (01. Juli .2026) gegen 16:15 Uhr stellten Polizeibeamte am Pommerndreieck bei Grimmen einen Renault-Transporter mit polnischem Kennzeichen fest, der von einem 27-jährigen türkischen Fahrzeugführer geführt wurde. Das Fahrzeug war mit Dönerspießen beladen und wies bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen ein tatsächliches Gewicht von 3,7 Tonnen auf. Dies entspricht einer Überladung von 32,1 Prozent.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aufgrund der erheblichen Überladung und weil es ein gewerblicher Transport war, wird zudem die Einleitung einer Vermögensabschöpfung nach § 29a OWiG geprüft. Dabei kann der durch die Ordnungswidrigkeit erlangte wirtschaftliche Vorteil (insbesondere eingesparte Transportkosten oder eine vermiedene zusätzliche Fahrt) unabhängig vom Bußgeld abgeschöpft werden, wodurch die Gesamtgeldbelastung deutlich über dem regulären Bußgeldrahmen liegen kann.

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