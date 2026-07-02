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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Landratsamt - Polizei bittet um Hinweise

Greifswald (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Juli 2026, wurde die Greifswalder Polizei in die Feldstraße gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten bislang unbekannte Tatverdächtige am 1. Juli 2026 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr zunächst die Fassade des Landratsamtes und anschließend ein Fenster, mutmaßlich mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen gesehen oder auffällige Beobachtungen in der Feldstraße gemacht? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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