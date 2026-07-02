Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Sachbeschädigung am Landratsamt - Polizei bittet um Hinweise
Greifswald (ots)
Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Juli 2026, wurde die Greifswalder Polizei in die Feldstraße gerufen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten bislang unbekannte Tatverdächtige am 1. Juli 2026 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr zunächst die Fassade des Landratsamtes und anschließend ein Fenster, mutmaßlich mit einem Stein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.
Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen gesehen oder auffällige Beobachtungen in der Feldstraße gemacht? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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