Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Grimmen (ots)
Am gestrigen Mittwoch, dem 01. Juli 2026, wurde die Polizei gegen 17:15 Uhr zum Kaschower Damm in Grimmen gerufen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 17-jährige deutsche Fahrer eines Motorrads der Marke Motron den Kaschower Damm in Richtung Bartmannshagen.
Offenbar habe sich während einer Kurvenfahrt ein Stein auf der Fahrbahn befunden. Auf Grund dessen kam der 17-Jährige dadurch ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Das Motorrad musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.
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