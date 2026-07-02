Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach mehreren Beschädigungen an Autos - Polizei sucht weitere Zeugen

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz sind mehrere Autos mutwillig beschädigt worden, die Kriminalpolizei ermittelt und ist ersten möglichen Hinweisen auf die Tatverdächtigen nachgegangen. Nun hoffen die Ermittler auf mögliche weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Insgesamt sind nach bisheriger Kenntnis sieben Autos betroffen, an denen Außenspiegel abgetreten und teils auch Lack zerkratzt wurden. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 3000 Euro aus. Aufgrund eines Hinweises durch einen Zeugen, der durch die Beschädigung an einem Auto geweckt wurde und eine Gruppe aus mehreren Personen wahrnehmen konnte, geht die Polizei davon aus, dass der Tatzeitraum für alle Sachbeschädigungen am frühen Morgen des 14. Juni (Sonntag) zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr liegt. Nach dem Hinweis an die Polizei durch den Zeugen, fanden die Beamten bei der Bestreifung noch weitere beschädigte PKW im Milowsgang und auf dem Parkplatz Bruchstraße. In der Folgewoche zeigten zudem Autobesitzer Beschädigungen an, die mutmaßlich von den gleichen Tätern stammen. Diese Autos standen im Bereich Venusberg und Strelitzer Straße.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen hat oder in dem Zeitraum beobachtet hat, dass Autos beschädigt wurden, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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