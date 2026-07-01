Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin an der Anschlussstelle Anklam

Neubrandenburg (ots)

Am 01.07.2026 gegen 18:15 Uhr geriet ein alleinbeteiligter PKW BMW aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die 38-jährige deutsche Beifahrerin blieb unverletzt. Am PKW und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn war für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Am Unfallort waren ebenfalls die Feuerwehr, ein Notarzt mit zwei Rettungswagen und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

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