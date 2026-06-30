PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 unter Beteiligung eines Dienstwagens der Polizei

B96/Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 30. Juni 2026, ereignete sich gegen 11:15 Uhr auf der Bundesstraße 96 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines zivilen Fahrzeugs der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Videowagen die Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung Bergen. Hinter dem Polizeifahrzeug fuhr ein Mercedes in gleicher Fahrtrichtung.

Im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme führten die Beamten unter Blaulicht ein Wendemanöver durch und wechselten hierzu nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 60-jährige deutsche Fahrer des nachfolgenden Mercedes aus dem Landkreis Barnim erkannte das Wendemanöver offenbar zu spät und kollidierte seitlich mit dem Polizeifahrzeug.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste die Bundesstraße 96 in Fahrtrichtung Stralsund für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 16:14

    POL-NB: 67-jähriger Vermisster gefunden

    Waren (Müritz) (ots) - Der 67-Jährige aus Waren, nach dem die Polizei seit heute Vormittag gesucht hat, konnte wohlbehalten durch die Polizei gefunden werden. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen werden nun eingestellt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise. Wer Foto und Vermisstenaufruf zu dem Mann geteilt hat, löscht bitte alles in Eigenregie. Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: Claudia Berndt ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 14:18

    POL-NB: 45-Jähriger wird Opfer von Love Scamming

    Greifswald (ots) - Ein 45-jähriger Deutscher erstattete im Polizeihauptrevier Greifswald Anzeige, nachdem er offenbar Opfer eines sogenannten Love-Scamming-Betrugs geworden war. Der Mann wollte über eine Dating-Plattform eine neue Partnerin kennenlernen. Die Kontaktaufnahme erfolgte über die Social-Media-Plattform TikTok. Dort geriet er an eine vermeintliche Managerin, die ihn an weitere angebliche Mitarbeiter verwies. ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 14:04

    POL-NB: Radfahrer stürzt vor Auto auf Straße

    Blankensee (ots) - Ein Autofahrer hat heute gegen 12.00 Uhr einen Radfahrer auf der Straße zwischen Blankensee und Warbende vor sich schlängelnd fahren gesehen. Kurz darauf stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Autofahrer hielt sofort an, rief die Rettung und kümmerte sich um die Erstversorgung des Mannes. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der 61-jährige Deutsche betrunken auf dem Rad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren