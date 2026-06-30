Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt vor Auto auf Straße

Blankensee (ots)

Ein Autofahrer hat heute gegen 12.00 Uhr einen Radfahrer auf der Straße zwischen Blankensee und Warbende vor sich schlängelnd fahren gesehen. Kurz darauf stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Autofahrer hielt sofort an, rief die Rettung und kümmerte sich um die Erstversorgung des Mannes.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der 61-jährige Deutsche betrunken auf dem Rad unterwegs war und dieser Zustand auch den Sturz verursacht haben könnte.

Wegen des Einsatzes von Polizei und Rettung kann es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich kommen.

Da auch Radfahrer fahrtüchtig sein müssen, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind, wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass sich insbesondere bei den derzeitigen Temperaturen auch schon ein kleines Schlückchen Alkohol stark auf den Körper und insgesamt auf die Fahrtüchtigkeit auswirken kann. Generell empfiehlt die Polizei allen: Wer fährt, trinkt keinen Alkohol, wer Alkohol trinkt, fährt nicht.

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