Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Polizeieinsätze in einer Nacht auf Hiddensee

Insel Hiddensee (ots)

In der Nacht zum heutigen Tag (30. Juni 2026) beschäftigten gleich zwei Einsätze die Polizei auf der Insel Hiddensee. Zunächst kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Bike-Fahrerin. Während der Unfallaufnahme geriet ein alkoholisierter Radfahrer in den Fokus des Inselpolizisten.

Gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf dem Weißen Weg in Kloster ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 66-jährige deutsche E-Bike-Fahrerin aus Zwickau den asphaltierten Weg aus Richtung Kloster kommend in Richtung Vitte. Hinter dem Abzweig Weißer Weg bemerkte sie eine Katze, die unmittelbar vor ihr die Fahrbahn von links nach rechts querte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau stark und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde durch einen Notarzt medizinisch erstversorgt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille.

Während der Unfallaufnahme standen zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Funkstreifenwagen der Polizei am rechten Fahrbahnrand. Da sich Rettungskräfte und Unfallbeteiligte auf der Fahrbahn bewegten, war die Unfallstelle entsprechend abgesichert.

Dennoch fuhr ein 24-jähriger deutscher Radfahrer aus Berlin zügig in den Bereich der Unfallstelle ein und wurde durch den Kontaktbeamten gestoppt. Dabei stellte der Polizist Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Der 24-Jährige erklärte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, sein Fahrrad holen und dieses nicht bis zu seiner Unterkunft schieben zu wollen. Um sicherzustellen, dass der Mann das Fahrrad tatsächlich schiebt und nicht erneut nutzt, begleitete ihn der Inselpolizist mit seinem Funkstreifenwagen. Statt den direkten Weg zu seiner Unterkunft zu nehmen, legte der Mann jedoch einen Umweg von rund sechs Kilometern schiebend zurück.

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