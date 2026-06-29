Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Milchlastwagen zwischen Lüdershagen und der Bundesstraße 105

Lüdershagen (ots)

Am heutigen Montag, dem 29. Juni 2026, kam es gegen 11:45 Uhr auf der Langen Reihe zwischen Lüdershagen und der Bundesstraße 105 zu einem Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 64-jähriger deutscher Fahrer mit einem Milchlastwagen der Marke Scania samt Sattelauflieger in den Straßengraben. Das Fahrzeuggespann kippte auf die Seite. Aus dem Milchtank läuft Milch aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der 64-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die Straße ist weiterhin befahrbar. Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

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