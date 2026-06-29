Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Berauschte Fahrer beschäftigen Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am vergangenen Samstag (27. Juni 2026) waren die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Stralsund mehrfach mit alkoholisierten Fahrzeugführern beschäftigt.

Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Landesstraße 296 in Schlangenlinien fuhr. Der Hinweisgeber konnte den vor ihm fahrenden Transporter in der Ortslage Altefähr anhalten. Nach Eintreffen der Polizei führten die Einsatzkräfte eine Verkehrskontrolle durch. Der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer aus Hessen gab an, vor Fahrtantritt einen halben Liter Schnaps getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Gegen 21:30 Uhr stellten Polizeibeamte einen 24-jährigen Deutschen fest, der an einer Ackereinfahrt an der Kreisstraße 20, kurz vor Neuhof, an seinem Fahrzeug mit laufendem Motor lehnte. Der Mann zeigte bereits deutliche Ausfallerscheinungen und sprach lallend. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Auf Nachfrage, wie er an diese Stelle gekommen sei, gab der 24-Jährige an, zuvor durch mehrere Ortschaften gefahren zu sein, anschließend einen Badestopp eingelegt zu haben und nun etwas ausruhen zu wollen. Alkohol habe er nach eigenen Angaben bereits vor Fahrtantritt konsumiert. Vor Ort habe er lediglich noch einen "Kurzen" getrunken. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an.

Gegen 23:00 Uhr wurden Sassnitzer Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einen 59-jährigen Kroaten aufmerksam. Dieser fuhr trotz einer Reifenpanne auf der Hauptstraße weiter. Die Beamten folgten dem Fahrzeug. In der weiteren Folge beschleunigte der Mann zunächst, bevor er der Aufforderung "Stopp Polizei" Folge leistete und anhielt. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Aufgrund der festgestellten Rauschmittelbeeinflussung ergab sich zudem der Verdacht eines zurückliegenden Besitzes von Betäubungsmitteln, weshalb eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurde.

In der Nacht zum gestrigen Sonntag (28. Juni 2026) stellten Polizeibeamte in Grimmen während ihrer Streifentätigkeit einen 26-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer fest. Er gab an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Zudem konnte der Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Er gab an, sich derzeit in der Fahrausbildung zu befinden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Alkohol beeinträchtigt Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Urteilsfähigkeit - oft schon nach geringen Mengen. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Nutzen Sie nach dem Konsum von Alkohol alternative Möglichkeiten, um sicher nach Hause zu kommen - etwa öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder eine nüchterne Fahrerin beziehungsweise einen nüchternen Fahrer.

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