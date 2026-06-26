Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Feldes in Schwarzensee bei Strasburg - Zeugen gesucht

Strasburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag (25.06.2026) wurde der Polizei gegen 16:20 Uhr der Brand eines Feldes in Schwarzensee bei Strasburg mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannten dabei 24 qm2 Ödland. Die Löscharbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Strasburg realisiert, welche mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort waren.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen im oben genannten Zeitraum machen können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

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