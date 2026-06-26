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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall bei Görmin (LK V-G)

Görmin (ots)

Am 25.06.2026 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 22, zwischen Trissow und Kuntzow, im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam der 22-jährige deutsche Fahrer mit seinem PKW Toyota nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der PKW gegen ein Verkehrszeichen, überschlug sich, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam letztlich auf dem ursprünglichen Fahrstreifen auf den Rädern zum Stillstand. Dabei verletzte sich der Fahrer des PKW Toyota am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Aufgrund der im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellten Alkoholisierung des Fahrers von 0,72 Promille, wurde bei diesem eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Den Sachschaden beziffert die Polizei derzeit auf 2550 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeuges, kam es für ca. 2 Stunden zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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