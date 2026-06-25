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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B109 in Ducherow (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 25.06.2026 gegen 15:55 Uhr kam es auf der B109 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW die B109 in Fahrtrichtung Anklam. Zur gleichen Zeit war die 54-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz in Gegenrichtung nach Rathebur unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Heck des entgegenkommenden Fahrzeugs Mercedes Benz. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Mercedes Benz ins Schleudern und kippte schließlich auf die Seite. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Fahrerin des VW wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus nach Anklam gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme, musste die B109 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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