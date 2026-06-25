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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand beim Fusion-Gelände führt zu Festival-Unterbrechung

Lärz (ots)

Ein Brand im nördlichen Bereich des Fusion-Festival-Geländes nahe Vietzen hat aktuell nicht nur den Einsatz mehrerer Feuerwehren zur Folge, sondern auch die Unterbrechung des Festivals. Die Polizei ist derzeit im Einsatz, um zu prüfen, ob alle Festival-Teilnehmer den Bereich verlassen haben - sie wurden vorsorglich auf Veranlassung der Veranstalter auf die Landebahn evakuiert. Die Festival-Unterbrechung wurde kurz vor 19:00 Uhr durch einen Sicherheitsbeauftragten des Veranstalters angeordnet. Die Polizei steht in engem Austausch mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr. Die Feuerwehren löschen aktuell weiterhin am Brandort.

Von Verletzten durch Feuer oder Rauch ist aktuell nichts bekannt. Zur Brandursache ebenso nicht.

Die B198 ist im Bereich Vietzen/Rechlin derzeit vollgesperrt. Die Maßnahmen dauern an. Es kann nicht vorher gesagt werden, wie lange der Einsatz und die Festivalunterbrechung sein werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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