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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Quad-Unfall

Boek (ots)

Ein 30-jähriger Quadfahrer ist gestern Nachmittag gegen 13:30 Uhr auf der Strecke von Boek in Richtung der B198 in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sowohl er als auch der 14-jährige Begleiter auf dem Quad erlitten schwere Verletzungen und wurden in Kliniken geflogen beziehungsweise gefahren. Beide hatten während des Unfalls Helme auf.

Zur genaueren Ursachenklärung wurde nach Zustimmung durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der Dekra bei dem Unfall eingesetzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt, eine Umleitung des Verkehrs nach Rechlin erfolgte über Vietzen. Der entsprechende Bericht wird in die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache einfließen.

Glücklicherweise kam kurz vor Eintreffen der Polizei und Retter zufällig ein Ärztepaar, das sich in der Region im Urlaub befand, an dem Unfall vorbei und sah den Quad-Fahrer in hilfloser Lage. Sie fingen sofort mit ärztlichen Versorgungsmaßnahmen an, unterstützten dann die Polizisten bei weiterer Erstversorgung und übergaben anschließen alles Wichtige an den eingetroffenen Notarzt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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