Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Wohnung in der Burgholzstraße in 17034 Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 19.06.2026 gegen 19:30 Uhr wurde über den Notruf der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer Wohnung in der Burgholzstraße in 17034 Neubrandenburg gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten somit ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Wohnungen verhindern. Diese befanden sich mit insgesamt 32 Kameraden im Einsatz. Personen wurden durch das Feuer keine verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner einer darüberliegenden Wohnung mussten vorrübergehend evakuierte werden, da auf Grund der Rauchentwicklung eine Gesundheitsgefahr für sie bestand. Der bei dem Feuer und den anschließenden Löscharbeiten entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 20.06.2026 durch einen Brandursachenermittler.

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