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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen auf der L21 bei Dierhagen

Stralsund (ots)

Am 19.06.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der L21 zwischen den Ortschaften Dierhagen und Klockenhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der aus Richtung Dierhagen kommende 66-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda erlitt einen Reifenplatzer. Dadurch kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der weiteren Folge rollte der PKW zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Seat einer 53-jährigen Fahrzeugführerin. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Skoda und seine 65-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Zwei weitere Insassen, welche im hinteren Bereich des Fahrzeuges saßen, im Alter von 83 und 78 Jahren, wurden schwerverletzt. Die verletzten Personen wurden alle zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Insassen des zweiten PKW blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Zusätzlich war die Feuerwehr Dierhagen zur Unterstützung bei der Beräumung der Unfallstelle im Einsatz.

Der Schaden wird durch die Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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